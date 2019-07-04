Сделать 3 баннера для интернет-магазина

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Завершен9 заявок203 просмотра

Нужно 3 баннера для слайдера на главную интернет-магазина матрасов в КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ (1-2 дня)

Бриф прикрепляю и примерные баннеры тоже. Размер 1200x400

6 лет назад
Koliibri
Алеся 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$15
1 день
Работа была выполнена качественно с соблюдением сроков. Рекомендую Дмитрия как ответственного исполнителя, качество и стиль сделанных баннеров для магазина соответствовало заданию. Отдельно хочу отметить приятное и вежливое общение в процессе сотрудничества! Спасибо, Дмитрий!
Работа проводилась с удовольствиям! Спасибо, Алеся! Рекомендую, Алесю как ответственного и приятного в общении заказчика!

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ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад

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