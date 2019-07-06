Нужно доработать сайт стилизовать баннеры и блоки жду от вас сроки и бюджет
Рекламный баннер 728х90
Требуется сделать простой но анимированный рекламный баннер для события - https://siberiablockchain.com/
На русском языке. Формат gif и статичная заглушка png
Выбранный исполнитель
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