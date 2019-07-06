Рекламный баннер 728х90

  1. Биржа фриланса
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Завершен3 заявки210 просмотров

Требуется сделать простой но анимированный рекламный баннер для события - https://siberiablockchain.com/

На русском языке. Формат gif и статичная заглушка png

6 лет назад
Blagushka
Андрей 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
+ все отлично, спасибо.
Спасибо Андрею за интересный проект, рекомендую!

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
6 лет назад

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