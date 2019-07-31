Создать баннеры для соц.сети

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен24 заявки1183 просмотра

Нужно создать завлекающие баннеры, применив фирменный стиль компании. В настоящий момент требуется создать около 20 баннеров на русскоязычную аудиторию. Но вообще, мы бы хотели рассчитывать на долговременное сотрудничество, так как в будущем будет еще много работы.

На нашем сайте www.pilki-podarki.ru/ есть раздел "Категории". Сделайте пожалуйста ОДИН квадратный баннер для инстаграм с наименованием ЛЮБОЙ на Ваш выбор категории с использованием преимущественно цветов #56c1e3 и #ffffff 

В этом же стиле, который вы примените, если нам понравится Ваша работа мы попросим Вас сделать все остальные баннеры уже за оплату, которая указана выше. Но пока, чтобы не отнимать у Вас много времени мы просим лишь один :)

6 лет назад
nsibaeva
Наталья 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

katrina_kramer
Екатерина 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$150
7 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Очень четкая постановка задачи. Быстрая обратная связь. Оплата в полном объеме и в срок. Очень приятно было сотрудничать. Спасибо за работу!)

Заявки фрилансеров

katrina_kramer
Екатерина 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад

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