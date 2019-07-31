Создать баннеры для соц.сети

Нужно создать завлекающие баннеры, применив фирменный стиль компании. В настоящий момент требуется создать около 20 баннеров на русскоязычную аудиторию. Но вообще, мы бы хотели рассчитывать на долговременное сотрудничество, так как в будущем будет еще много работы.

На нашем сайте www.pilki-podarki.ru/ есть раздел "Категории". Сделайте пожалуйста ОДИН квадратный баннер для инстаграм с наименованием ЛЮБОЙ на Ваш выбор категории с использованием преимущественно цветов #56c1e3 и #ffffff

В этом же стиле, который вы примените, если нам понравится Ваша работа мы попросим Вас сделать все остальные баннеры уже за оплату, которая указана выше. Но пока, чтобы не отнимать у Вас много времени мы просим лишь один :)