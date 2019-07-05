Сделать дизайн баннеров по ТЗ.

Нужно создать завлекающие баннеры, применив фирменный стиль компании. В настоящий момент требуется создать около 20 баннеров на русскоязычную аудиторию. Но вообще, мы бы хотели рассчитывать на долговременное сотрудничество, так как в будущем будет еще много ...