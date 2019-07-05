Сделать дизайн баннеров по ТЗ.

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Закрыт12 заявок295 просмотров

Сделать дизайне баннеров по ТЗ. 

Для большинства блоков дизайна нужно использовать иконки из исходника буклета (4 разворота во вложении).

Интересует примерная цена и сроки.

Желательно для каждого пункта указать стоимость, чтобы мы могли оценить адекватность оценки. 

Цены интересуют обьективные, без разгона.

Спасибо.

6 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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