Здравствуйте, нужно нарисовать обложку на страницу ВК. тематика женская развлекательная (публикуются фото с прикольными высказываниями под аудиторию Женщины 20+). Страница несет позитив своим фанатам. Ваша цель отобразить на обложке настроение под женскую ...
Баннеры для таргетированной рекламы и сторис в ФБ и Инста
необходимо создать сторис и баннеры для рекламы в ФБ и Инста
Тематика - пригон авто из США. Примеры банеров прикрепляю
Наличие на банерах CPA
Заявки фрилансеров
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