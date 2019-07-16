Создать 2 баннера на главную страницу сайта

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Завершен8 заявок282 просмотра

Задание срочное. 

Не позднее:

- 1 баннер к обеду 15 июля,

- 2 баннер до конца дня 15 июля.

Чем раньше тем лучше, если оба к обеду 15 июля будут готовы - вообще отлично!

Подробное т.з прикрплено.

6 лет назад
Danilmos
Даниэль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

SirHedgehog
Сергей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$50
1 день
Второй раз работал с Сергеем, также как и в первом случае остался очень доволен. Исполнитель сделал очень оперативно (не смотря на воскресный день), раньше заявленных сроков и самое главное качественно. Неоднократно вносили правки, после передачи исходников, пока не довели до совершенства. Был косяк с вёрсткой на сайте, который обнаружили поздно ночью. Сергей нашёл знакомого который оперативно в это время суток смог всё исправить и отладить. Буду и дальше работать с исполнителем. Рекомендую!
Было сложно, но мы справились)

Заявки фрилансеров

SirHedgehog
Сергей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад

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