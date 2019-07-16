Создать 2 баннера на главную страницу сайта

Второй раз работал с Сергеем, также как и в первом случае остался очень доволен. Исполнитель сделал очень оперативно (не смотря на воскресный день), раньше заявленных сроков и самое главное качественно. Неоднократно вносили правки, после передачи исходников, пока не довели до совершенства. Был косяк с вёрсткой на сайте, который обнаружили поздно ночью. Сергей нашёл знакомого который оперативно в это время суток смог всё исправить и отладить. Буду и дальше работать с исполнителем. Рекомендую!