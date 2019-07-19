Здравствуйте. Канал детский, возраст аудитории от 3х до 7 лет. Необходимо оформить канал: создать баннер канала, значок, интро, аутро, превью. Цвета яркие, насыщенные, преимущественно красный-желтый-синий. Тема канала мальчик и девочка играют в игрушки.
Баннеры акций для сайта
Здравствуйте!
Необходимо нарисовать баннеры акций для сайта http://ratio-buro.ru/akcii/
5 небольших, которые будут размещены на странице акции
1-2 баннера, в слайдер на главной страницы
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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