Оформление ютуб канала

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Закрыт14 заявок306 просмотров

Здравствуйте. Канал детский, возраст аудитории от 3х до 7 лет. Необходимо оформить канал: создать баннер канала,  значок, интро, аутро, превью. Цвета яркие, насыщенные, преимущественно красный-желтый-синий. Тема канала мальчик и девочка играют в игрушки. 

6 лет назад
guest_15631255865502
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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