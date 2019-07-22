Модальное окно для регестрации (дизайн)

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  2. Баннеры
Завершен16 заявок327 просмотров

Привет коллеги! 

Необходимо нарисовать всплывающее модальное окно для регистрации пользователей на сайте и получение ими скидок. 

Отпишите стоимость за проект. Спасибо!

6 лет назад
misha_evro
38 лет
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Выбранный исполнитель

Akulina89
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
6 лет назад
$15
1 день
Работа с Катей - просто БОМБА) Рекомендую!
Всегда рада сотрудничеству с Михаилом! Однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

Akulina89
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
6 лет назад

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