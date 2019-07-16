Баннер для рекламы в Фб (муз тематика)

Нужно нарисовать баннер для рекламной кампании в Фейсбук.

Баннер нужен для музыкального мероприятия.

Будет отлично, если вы разработаете несколько идей креатива, и после обсуждения разработаете 1 баннер.

Все подробности обсужу с исполнителем.

В ответе на данный проект пришлите, пожалуйста, примеры своих работ.