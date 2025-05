Баннер для нетворкинг эвента

Привет!

Меня зовут Алексей. Суть задачи такая, что собираюсь делать нетворкинг встречу для творческих людей со спикером и к этому мероприятию нужен баннер.

Я прикрепил 2 файла, первый там где лампочки висят, я думаю использовать его как фон для текста. Второй баннер, ну это как пример того что хотелось бы. Тоесть максимально просто, но чтобы всё смотрелось гармонично в целом, был приятный шрифт по цвету и стилю. Если будет уместно, то для общей композиции можно ещё добавить линию или линии, как на примере.

В плане того, что именно написать на баннере то это будет:

• Название эвента:

Networking for Creative Professionals and Visual Artists

• Имя спикера и название темы обсуждения:

Спикер: Anna Radchenko

Тема: Principles of Creative Thinking: How to Switch Brain to the Creative Mode?

• Адрес и время мероприятия:

Место: Cellar Bar at Sir Christopher Hatton

Адрес: 4 Leather Ln, Holborn, London EC1N 7RA

Вот это по информации и весь возможный текст на английском.

Кстати, если вдруг знаете,как сделать лучше или вообще какие-нибудь идеи есть на уме, то подсказывайте :)

Спасибо,

С Уважением, Алексей