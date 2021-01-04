Подготовить сценарий и контент для слайдера (3-4 слайда) Интернет-магазина Потребуется подобрать фотографии и текст + оформить группу ВК и ФБ. Цель слайдера: привлечение внимания к сайту.
Баннер для нетворкинг эвента
Привет!
Меня зовут Алексей. Суть задачи такая, что собираюсь делать нетворкинг встречу для творческих людей со спикером и к этому мероприятию нужен баннер.
Я прикрепил 2 файла, первый там где лампочки висят, я думаю использовать его как фон для текста. Второй баннер, ну это как пример того что хотелось бы. Тоесть максимально просто, но чтобы всё смотрелось гармонично в целом, был приятный шрифт по цвету и стилю. Если будет уместно, то для общей композиции можно ещё добавить линию или линии, как на примере.
В плане того, что именно написать на баннере то это будет:
• Название эвента:
Networking for Creative Professionals and Visual Artists
• Имя спикера и название темы обсуждения:
Спикер: Anna Radchenko
Тема: Principles of Creative Thinking: How to Switch Brain to the Creative Mode?
• Адрес и время мероприятия:
Место: Cellar Bar at Sir Christopher Hatton
Адрес: 4 Leather Ln, Holborn, London EC1N 7RA
Вот это по информации и весь возможный текст на английском.
Кстати, если вдруг знаете,как сделать лучше или вообще какие-нибудь идеи есть на уме, то подсказывайте :)
Спасибо,
С Уважением, Алексей
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