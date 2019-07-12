Подготовить сценарий и контент для слайдера (3-4 слайда) Интернет-магазина Потребуется подобрать фотографии и текст + оформить группу ВК и ФБ. Цель слайдера: привлечение внимания к сайту.
Вижуал на экипировку в поход
Нужна картинка - вижуал на пост об экипировке в поход, логотип и шрифты компании дадим, нужен красивый стильный вижуал за короткий срок. Больше подробностей после обратной связи.
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