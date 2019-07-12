Вижуал на экипировку в поход

Нужно нарисовать баннер для рекламной кампании в Фейсбук. Баннер нужен для музыкального мероприятия. Будет отлично, если вы разработаете несколько идей креатива, и после обсуждения разработаете 1 баннер. Все подробности обсужу с исполнителем. ...