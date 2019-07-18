Подготовить сценарий и контент для слайдера (3-4 слайда) Интернет-магазина Потребуется подобрать фотографии и текст + оформить группу ВК и ФБ. Цель слайдера: привлечение внимания к сайту.
Нужно изменить размер баннера
Нужно изменить размер на 468х60px баннера за положительный отзыв
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