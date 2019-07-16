Подготовить сценарий и контент для слайдера (3-4 слайда) Интернет-магазина Потребуется подобрать фотографии и текст + оформить группу ВК и ФБ. Цель слайдера: привлечение внимания к сайту.
Доработки в Joomla
Несколько задач по джумле Joomla! 3.9.8:
1. не срабатывает переадресация с урлов, если в них есть /index.php/...
По идее должно автоматом убирать этот рудимент.
2. подобрать поставить плагин для баннеров. Баннер один выводится под шапкой, другой в левом меню. Должна быть стата у баннера, включение/отключение в определенных разделах джумлы и virtue
3. подобрать и поставить плагин гелереи (для структурированного раздела Наши работы). В галерее должна быть разбивка по разделам, внутри раздела красиво выстроены фотки и видео, листание фоток во всплывающем окне с зетемнением фона.
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