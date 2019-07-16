Доработки в Joomla

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Несколько задач по джумле Joomla! 3.9.8:

1. не срабатывает переадресация с урлов, если в них есть /index.php/...

По идее должно автоматом убирать этот рудимент.

2. подобрать поставить плагин для баннеров. Баннер один выводится под шапкой, другой в левом меню. Должна быть стата у баннера, включение/отключение в определенных разделах джумлы и virtue

3. подобрать и поставить плагин гелереи (для структурированного раздела Наши работы). В галерее должна быть разбивка по разделам, внутри раздела красиво выстроены фотки и видео, листание фоток во всплывающем окне с зетемнением фона.

Joomla
6 лет назад
Neft
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

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