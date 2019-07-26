Трекер (Чек лист)

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Завершен7 заявок413 просмотров

Потрібно зробити трекер (чек лист). Всі деталі в пп

6 лет назад
guest_15637191433608
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

awful_silver
Богдан 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$5
2 дня
Escrow
Сделал всё очень четко , оригинально и главное в сроки. Готов всегда что-то добавить или поменять если есть потребность. Всегда на связи и это очень круто!
Очень рад работать с такими людьми) Сразу объяснила что нужно было сделать и какой результат ждала. Оплату совершила сразу. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

awful_silver
Богдан 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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