Нужно сделать простые анимированные тизеры

Необходимо сделать 50 тизеров для тематики "адалт знакомства"

Примеры тизеров:

http://prntscr.com/ohbyq1

http://prntscr.com/ohbywk

Вес – не более 75 кб

Размер − 120х120 px

Формат: gif

На тизерах должны быть женщины 45-55 лет, намекающие на адалт знакомство.

Лучший способ - это набрать в яндексе или гугле "женщины из соц сетей" и оттуда нарезать тизеров, надо чтобы они были реалистичные, (домохозяйки или на фоне там ковра и т.д.).

В общем, никакого пафоса и студийной сьемки, чем более колхозное, тем лучше.

Тизеры должны быть анимированными. Нужно придумать 10 разных анимаций (1 анимация - 5 тизеров).

Не нужна сложная анимация, достаточно простых. Например, мигание кнопки, как здесь - https://prnt.sc/ohbyq1 (в левом нижнем углу квадратик то появляется, то исчезает) и т.п.

Но анимация нужна разная, а не просто кнопки разного цвета.

Работаем так. Сначала вы делаете 10 разных анимаций на примере 1 тизера. Скидываете мне. Я утверждаю, далее вы наносите эту анимацию на остальные тизеры.

Оплата: 1 тизер - 30 руб (на Я.Деньги или WebMoney)

В заявке укажите сроки выполнения работы.