Создать два баннера для акций

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Завершен23 заявки406 просмотров

ТЗ во вложении.

6 лет назад
palladin90
Павел 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

annysonne
Анна 
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Анна быстро включилась в работу, сразу поняла ТЗ и выполнила задание быстрее ожидаемого. Варианты баннеров были приняты без дополнительных правок. Спасибо! Рекомендую.
Павел понятно и точно поставил задачу, своевременно оплатил работу и всегда был на связи. Спасибо за заказ! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

annysonne
Анна 
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад

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