annysonne

Анна annysonne

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Веб дизайнер, качественно выполняющий свою работу!
  • Дизайн сайтов
  • Адаптивный дизайн
  • Landing page
  • Баннеры
  • Подписная страница
  • Логотипы
  • Визитки
Некоторые из моих работы Вы можете увидеть, перейдя по ссылке: www.behance.net/annysonne

Отличаюсь индивидуальным подходом к каждому заказчику.

Хотите качественно, недорого и в срок? Тогда Вы по адресу!  

Работу всегда стараюсь  выполнить за 1 день, возможно меньше (так как обычно беру по одному заказу и работаю на качество)

Со своей стороны гарантирую качественное и своевременное выполнение работы!

Цена договорная, всегда определяется в пользу заказчика и рассчитывается индивидуально к каждому заказу.

Для наиболее оперативной связи вы можете написать:

WhatsApp по номеру: 89096435501

Telegram: @annysonne

VK: https://vk.com/annysonne

Skype: live:2e70d27a2fec1cd

E-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

SeasonID
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Разработка фирменного стиля Стилиста по прическам
Рекомендую
pavel_brunki
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Сделать простои логотип
Отличный дизаинер, на связи, быстро и качественно сделана работа).
Заказчик всегда на связи, задача была поставлена чётко и ясно. Спасибо за заказ, буду рада посотрудничать вновь!)
Ответный отзыв
palladin90
Павел 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Создать два баннера для акций
Анна быстро включилась в работу, сразу поняла ТЗ и выполнила задание быстрее ожидаемого. Варианты баннеров были приняты без дополнительных правок. Спасибо! Рекомендую.
Павел понятно и точно поставил задачу, своевременно оплатил работу и всегда был на связи. Спасибо за заказ! Рекомендую.
Ответный отзыв