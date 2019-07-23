Веб дизайнер, качественно выполняющий свою работу!

Дизайн сайтов

Адаптивный дизайн

Landing page

Баннеры

Подписная страница

Логотипы

Визитки

Некоторые из моих работы Вы можете увидеть, перейдя по ссылке: www.behance.net/annysonne

Отличаюсь индивидуальным подходом к каждому заказчику.

Хотите качественно, недорого и в срок? Тогда Вы по адресу!

Работу всегда стараюсь выполнить за 1 день, возможно меньше (так как обычно беру по одному заказу и работаю на качество)

Со своей стороны гарантирую качественное и своевременное выполнение работы!

Цена договорная, всегда определяется в пользу заказчика и рассчитывается индивидуально к каждому заказу.

Для наиболее оперативной связи вы можете написать:

WhatsApp по номеру: 89096435501

Telegram: @annysonne

VK: https://vk.com/annysonne

Skype: live:2e70d27a2fec1cd

E-mail: [email protected]