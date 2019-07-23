Веб дизайнер, качественно выполняющий свою работу!
- Дизайн сайтов
- Адаптивный дизайн
- Landing page
- Баннеры
- Подписная страница
- Логотипы
- Визитки
Отличаюсь индивидуальным подходом к каждому заказчику.
Хотите качественно, недорого и в срок? Тогда Вы по адресу!
Работу всегда стараюсь выполнить за 1 день, возможно меньше (так как обычно беру по одному заказу и работаю на качество)
Со своей стороны гарантирую качественное и своевременное выполнение работы!
Цена договорная, всегда определяется в пользу заказчика и рассчитывается индивидуально к каждому заказу.
Для наиболее оперативной связи вы можете написать:
WhatsApp по номеру: 89096435501
Telegram: @annysonne
Skype: live:2e70d27a2fec1cd
E-mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Отличный дизаинер, на связи, быстро и качественно сделана работа).
Ответный отзыв
Заказчик всегда на связи, задача была поставлена чётко и ясно. Спасибо за заказ, буду рада посотрудничать вновь!)
$10
10 баллов
6 лет назад
Анна быстро включилась в работу, сразу поняла ТЗ и выполнила задание быстрее ожидаемого. Варианты баннеров были приняты без дополнительных правок. Спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв
Павел понятно и точно поставил задачу, своевременно оплатил работу и всегда был на связи. Спасибо за заказ! Рекомендую.