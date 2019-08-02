Сделать простои логотип

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок444 просмотра

Сделать простои логотип

1. штурвал убираем вместо него ставим http://prntscr.com/ojb564 или лучше,

  сделать на фоне саита http://prntscr.com/oje1bohttp://intership.studio

2. название Web studio белыми буквами (какие то то данные можно взят от сюда https://intership.studio)

3. внизу три слова webdev & webdesign & marketing

6 лет назад
pavel_brunki
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

annysonne
Анна 
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$5
1 день
Отличный дизаинер, на связи, быстро и качественно сделана работа).
Заказчик всегда на связи, задача была поставлена чётко и ясно. Спасибо за заказ, буду рада посотрудничать вновь!)

Заявки фрилансеров

annysonne
Анна 
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад

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