Недорогой логотип

$14
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Завершен4 заявки412 просмотров
#1$10
#2$3
#3$1

Нужно сделать недорогой логотип для сайта http://project1491707.tilda.ws/

Стилистика примерно как у логотипа "Сауна-Гарант" который размещен на сайте сейчас

На логотипе нужно написать КАМНИ для БАНИ (можно полукругом сверху КАМНИ, и снизу БАНИ, примерно как у логотипа Сауна-Гарант)

6 лет назад
workflow-project
Алексей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победители конкурса

vladislavles9999
Владислав 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
#3
annysonne
Анна 
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
#2
kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
15 часов назад
6 лет назад
#1
Отличная работа! Быстро и качественно!
Все замечательно! Спасибо за интересный конкурс!

Заявки фрилансеров

vladislavles9999
Владислав 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
#3
annysonne
Анна 
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
#2
kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
15 часов назад
6 лет назад
#1
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