Нужно разработать логотип по искизу и дизайн визиток для Повара
Недорогой логотип
Нужно сделать недорогой логотип для сайта http://project1491707.tilda.ws/
Стилистика примерно как у логотипа "Сауна-Гарант" который размещен на сайте сейчас
На логотипе нужно написать КАМНИ для БАНИ (можно полукругом сверху КАМНИ, и снизу БАНИ, примерно как у логотипа Сауна-Гарант)
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть одно рабочее название, надо под него сделать первые прототипы, чтобы прикинуть жизнеспособность названия) Далее нужен будет фирменный стиль и брендбук. Стоматологическая клиника. Название - "Март" (тут ассоциация с весной, ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт6 лет назад
В логотип дописать .ru таким же шрифтом, R в кружечке сверху убрать. Лого должен быть на прозрачном фоне.Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Елена Мы производители масла, Барановский молокозавод. Хотим разработать логотип и упаковку для новой ТМ масла. Хочу узнать стоимость услуг ваших и сроки.Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть исходник логотипа в фотошопе (psd). Необходимо перерисовать в векторную графику. Оставляйте свои заявки, портфолио с указанием стоимости и сроками выполнения данной работы.Завершен6 лет назад
- $8
Необходимо сделать стильный, красивый логотип для сайта, который будет сочетаться с уже существующим дизайномЗакрыт6 лет назад
- $20
Требуется создать логотип, используя фамилию Бронникова. Хотели бы видеть в нем красивый шрифт, типично девичьи тона, элементы из эстетики визажа. Просьба скидывать только нарисованные варианты, а не готовые шаблоны.Завершен6 лет назад
- $50
Направление : бизнес и персональный коучингЛоготипы и Знаки34 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Направление работы: персональный и бизнес коучингЛоготипы и Знаки19 заявокЗакрыт6 лет назад
Придумать название и разработать запоминающийся логотип для интернет-магазина инструментов для шиномонтажа. Желательно приложить примеры логотипов.Завершен6 лет назад