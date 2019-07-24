# 1 — $ 10 # 2 — $ 3 # 3 — $ 1

Нужно сделать недорогой логотип для сайта http://project1491707.tilda.ws/

Стилистика примерно как у логотипа "Сауна-Гарант" который размещен на сайте сейчас

На логотипе нужно написать КАМНИ для БАНИ (можно полукругом сверху КАМНИ, и снизу БАНИ, примерно как у логотипа Сауна-Гарант)