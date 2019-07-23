Создание логотипа для стилиста - визажиста

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок411 просмотров
#1$20

Требуется создать логотип, используя фамилию Бронникова. Хотели бы видеть в нем красивый шрифт, типично девичьи тона, элементы из эстетики визажа. Просьба скидывать только нарисованные варианты, а не готовые шаблоны. 

6 лет назад
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Михаил 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Победитель конкурса

Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
11 часов назад
6 лет назад
#1
Спасибо за красивый и современный логотип)
Всё ок.

Заявки фрилансеров

Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
11 часов назад
6 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки