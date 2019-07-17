Нарисовать логотип

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Закрыт38 заявок371 просмотр

Нарисовать логотип для бренда одежды. Нужно сделать 5 вариантов. Более подробно в ЛС или скайп. Название бренда Red River.

6 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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