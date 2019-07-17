Нужен крепкий но не громозский логотип для компании "Block"
Нарисовать логотип
Нарисовать логотип для бренда одежды. Нужно сделать 5 вариантов. Более подробно в ЛС или скайп. Название бренда Red River.
Заявки фрилансеров
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