Разработка логотипа для торговой компании.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт23 заявки417 просмотров

Требуется исполнитель для создания логотипа для компании специализирующейся на оптовых продажах продуктов питания. Срок исполнения 2-3 рабочих дня. От исполнителя требуется предоставить 3-4 варианта логотипа, далее доработка согласованного варианта. Без предоплат.

6 лет назад
Lunev17
Кирилл 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров