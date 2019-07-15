Нарисовать векторный логотип для сервисного центра по ремонту apple

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Закрыт11 заявок138 просмотров

Приветствую.

Требуется логотип для сервисного центра по ремонту Apple-девайсов.

Название iCareFix должно присутствовать, возможно яблоко с чем-то.

Требуется уникальность и емкость, чтобы в дальнейшем хорошо смотрелось не только на сайте, но и рекламе, визитках и т.д.

6 лет назад
akernel
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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