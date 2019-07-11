Нужно разработать логотип по искизу и дизайн визиток для Повара на заказ
Перерисовать логотип в большом разрешении
Требуется перерисовать логотип, увеличив до ширины 2000 px.
Шрифт текста использовался Candara.
Возможны улучшения.
Результат в psd.
Оплата 300 WMR.
Заявки фрилансеров
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