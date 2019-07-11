Перерисовать логотип в большом разрешении

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт13 заявок270 просмотров

Требуется перерисовать логотип, увеличив до ширины 2000 px.

Шрифт текста использовался Candara.

Возможны улучшения.

Результат в psd.

Оплата 300 WMR.

6 лет назад
interser
Антон 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров