Компания ООО "Сырьевая Система" Организация занимается поставкой ферросплавной продукции ( продукция для литейного производства) нужен логотип с металлургической тематикой. Идей нет , кроме цветовой гаммы. В логотипе должен присутствовать голубой и белый цвет. Нужны; ...
Ищу дизайнера для оформления группы ВК
Нужно сделать логотип нашей веб студии и шапку, минималистично. Цена договорная.
Заявки фрилансеров
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