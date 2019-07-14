Компания производит и продает электротехническую продукцию. Основной продукт трансформаторы и КТП. Необходимо создать логотип. Применение на сайте и в полиграфии. Пожелания по лого: https://docs.google.com/document/d/1HLn4dg2APfdL0UN1A0t7uqHLITZI5kMkBh85nv4wiJ0/edit?usp=sharing Пожалуйста, указывайте цену. Безопасная сделка
Логотип интернет магазина обуви
Требуется логотип для интернет магазина специальной (рабочей) обуви sapogovich.ru
Требования:
-минимализм
- цвета: черный, белый, голубой (facebook)
- надпись на русском "Сапогович" обязательно, остальное - творческий карт-бланш исполнителю
- лого будет по факту единственным ярким элементом (не считая карточек товаров) в дизайне, поэтому все-таки он должен выделяться
- как бонус - хотелось бы и favicon сразу.
Оплата: в идеале на банковскую карту после утвержления макета.
Приветствуется работа до "пока не понравится".
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо обновить логотип компании-разработчика веб-порталов для проведения электронных торгов. Предложить варианты по фирменному стилю: Цвета, слоган, шрифты и типографика. Шаблон визитной карточки. Шаблон презентационного слайда. Шаблон исходящего письма. Дизайн сайта пойдёт отдельным этапов ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт6 лет назад
На круглом логотипе имя - "АЙСО, японская парикмахерская", ножницы. Может расческа (1 вариант) или без неё. Цвета - красный фон и белые шрифты и ножницы. Отличиться от ЧИО ЧИО!!! Плагиат не нужен!!! Нужна идея! Нравятся ...Логотипы и Знаки49 заявокЗакрыт6 лет назад
Лазерный аппарат по удалению волос, Лазерное омоложениеЛоготипы и Знаки36 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Требуется разработать логотипа для компании: Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное снабжение" Сокращенное называние ООО "КС" Домен: КомплексноеСнабжение.рф Компания занимается снабжением бюджетных и коммерческих организаций (хоз. товары, канцелярские, бытовые и многое другое) ...Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт6 лет назад
Мне нужен логотип с котиками. Учу английскому. Какая стоимость услуги?Завершен6 лет назад
- $50
Добрый день! Нужно разработать логотип Вся информация в ТЗЗавершен6 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется разработать логотип для рекламного агентства. Подробный бриф в приложении. Результаты будем рассматривать в течение 10 дней.Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт6 лет назад
Создать запоминающееся и вызывающее доверие название строительной компании. Направления деятельности: Ремонт и отделка квартир Дизайн интерьера Архитектура и планировочные решения. регион - Санкт-Петербург Ценовой сегмент - средний ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен профессионал, который поможет разработать/доработать брэнд инди разработчика игр для андроид: https://play.google.com/store/apps/dev?id=6154096491835065032&hl=en Отправная точка - название бренда RedboxSoft. Нужно сделать пару вариантов логотипа для печати на майках и наклейки на авто. ...Завершен3 года назад