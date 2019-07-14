Логотип интернет магазина обуви

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок266 просмотров

Требуется логотип для интернет магазина специальной (рабочей) обуви sapogovich.ru

Требования:

-минимализм

- цвета: черный, белый, голубой (facebook)

- надпись на русском "Сапогович" обязательно, остальное - творческий карт-бланш исполнителю

- лого будет по факту единственным ярким элементом (не считая карточек товаров) в дизайне, поэтому все-таки он должен выделяться

- как бонус - хотелось бы и favicon сразу.

Оплата: в идеале на банковскую карту после утвержления макета.

Приветствуется работа до "пока не понравится".

6 лет назад
Inteller
Евгений 
43 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$30
4 дня
Умница, все быстро, четко и качественно, как и всегда. Хорошо понимает, что требуется и подстраивается под любые "хотелки", т.е. работает до последнего замечания. Рекомендую
Очень приятно, что снова обратились! Вопросы решаются оперативно, с пониманием относитесь к нестандартным идеям, нет рамок в реализации задуманного! Спасибо за заказ, рекомендую!

Заявки фрилансеров

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн лого для элеткротехнической компании

    Компания производит и продает электротехническую продукцию. Основной продукт трансформаторы и КТП. Необходимо создать логотип. Применение на сайте и в полиграфии.  Пожелания по лого: https://docs.google.com/document/d/1HLn4dg2APfdL0UN1A0t7uqHLITZI5kMkBh85nv4wiJ0/edit?usp=sharing Пожалуйста, указывайте цену. Безопасная сделка

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Редизайн логотипа

    Необходимо обновить логотип компании-разработчика веб-порталов для проведения электронных торгов. Предложить варианты по фирменному стилю: Цвета, слоган, шрифты и типографика. Шаблон визитной карточки. Шаблон презентационного слайда. Шаблон исходящего письма. Дизайн сайта пойдёт отдельным этапов ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип круглый

    На круглом логотипе имя - "АЙСО, японская парикмахерская", ножницы. Может расческа (1 вариант) или без неё. Цвета - красный фон и белые шрифты и ножницы. Отличиться от ЧИО ЧИО!!! Плагиат не нужен!!! Нужна идея! Нравятся ...

    Логотипы и Знаки49 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка логотипа

    $30

    Требуется разработать логотипа для компании: Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное снабжение" Сокращенное называние ООО "КС" Домен: КомплексноеСнабжение.рф Компания занимается снабжением бюджетных и коммерческих организаций (хоз. товары, канцелярские, бытовые и многое другое) ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нейминг ремонтно-отделочной компании

    Создать запоминающееся и вызывающее доверие название  строительной компании. Направления деятельности: Ремонт и отделка квартир Дизайн интерьера Архитектура и планировочные решения. регион - Санкт-Петербург Ценовой сегмент - средний ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка графики для бренда

    Нужен профессионал, который поможет разработать/доработать брэнд инди разработчика игр для андроид: https://play.google.com/store/apps/dev?id=6154096491835065032&amp;hl=en  Отправная точка - название бренда RedboxSoft. Нужно сделать пару вариантов логотипа для печати на майках и наклейки на авто. ...

    Android
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад