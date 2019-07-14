Логотип интернет магазина обуви

Требуется логотип для интернет магазина специальной (рабочей) обуви sapogovich.ru

Требования:

-минимализм

- цвета: черный, белый, голубой (facebook)

- надпись на русском "Сапогович" обязательно, остальное - творческий карт-бланш исполнителю

- лого будет по факту единственным ярким элементом (не считая карточек товаров) в дизайне, поэтому все-таки он должен выделяться

- как бонус - хотелось бы и favicon сразу.

Оплата: в идеале на банковскую карту после утвержления макета.

Приветствуется работа до "пока не понравится".