Нужен профессионал, который поможет разработать/доработать брэнд инди разработчика игр для андроид: https://play.google.com/store/apps/dev?id=6154096491835065032&hl=en Отправная точка - название бренда RedboxSoft. Нужно сделать пару вариантов логотипа для печати на майках и наклейки на авто. ...
Нейминг ремонтно-отделочной компании
Создать запоминающееся и вызывающее доверие название строительной компании.
Направления деятельности:
Ремонт и отделка квартир
Дизайн интерьера
Архитектура и планировочные решения.
регион - Санкт-Петербург
Ценовой сегмент - средний и выше среднего.
Предпочтения односоставным или двусоставным ярким названиям.
также нужны варианты домена на латинице.
Возможные стилевые оттенки названия и лингвистические приемы:
Аббревиатуры – возможно
Юмористичные – нет
Каламбуры, игра слов – возможно
Уменьшительно-ласкательные – нет
Имена собственные («Коркунов», «Тинькофф», «Чайкофский») – нет
Крылатые фразы (изречение, выражающее с предельной лаконичностью оригинальную мысль, например, «Золотая Середина», «Дело вкуса», «С иголочки») – нет
Неологизмы (новые или еще не существующие слова в языке) – возможно
Архаизмы (устаревшие слова в языке) – нет
Слова-стяжки (например, «ФрутоНяня», «Сбербанк», «Евросеть») – нет
Элементы увеличения значимости (мега-, гранд-, супер-) – нет.
Цена по согласованию, отталкиваясь персонально от портфолио.
Ориентировочный бюджет 15000р
Сайта нет, старого логотипа нет.
Скидывайте, пожалуйста, портфолио и ориентировочные цену и сроки
Вопросы только по существу ТЗ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
PALM ROLLER Роллер - это массажер для лица из натуральных камней. Обладает лечебными и омолаживающими свойствами. Регулярное использование роллера способствует улучшению кожи лица, разглаживанию морщин и пр. Для более глубокого изучения можете найти информацию здесь в ...Завершен6 лет назад
Нужно придумать уникальное название для студии дизайна интерьера и лого. Цветовая гамма - чёрный, белый, золотой ... Рассмотрю и другие сочетания, но лого не должен быть разноцветным. Прикрепляю примеры понравившихся лого. Жду ...Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Для сайта необходимо разработать логотип. Мототематика. Указывайте пожалуйста свои цены, сроки. И особенности работы: предоплата, сколько вариантов наброска логотипа показываете и тд.Завершен6 лет назад
Необходимо сделать логотип грузинского ресторана ЧАЧА (всю информацию по ресторану, фотографии вышлю отдельно). Так же нужна презентация ресторана для собственников помещений (текстовую часть предоставлю).Завершен6 лет назад
Задача Разработать логотип для B2B, B2C сервиса, который автоматизирует туристические процессы пользователей и помогает организовать отдых без посредников, турагенстви дополнительных коммиссий. Более детальная информация в прикрепленном тех. задании.Завершен6 лет назад
Компания по реставрации и перетяжке мебели и авто сидений. Назыание арена - студия реставрации. Необходимо разработать логотип и визитки: на которой будет указаны контакты и основные направлерия работы... подробнее уточним в личном смсЛоготипы и Знаки41 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
В современном стиле. Минималистичный.Завершен6 лет назад
Нужно создать логотип для компании в минималистическом дизайнеЛоготипы и Знаки38 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать простой, но оригинальный логотип.Завершен6 лет назад