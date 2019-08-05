Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок302 просмотра

Добрый день! Нужно разработать логотип Вся информация в ТЗ

6 лет назад
wargoth666
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
6 лет назад
$50
31 день
Заказал разработку логотипа. Выполнил на отлично. Были учтены все пожелания. Всем советую! Отличный дизайнер!
Все отлично, оплата своевременно. Был рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
6 лет назад

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