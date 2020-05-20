Дизайн лого для элеткротехнической компании

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Завершен63 заявки668 просмотров

Компания производит и продает электротехническую продукцию. Основной продукт трансформаторы и КТП. Необходимо создать логотип. Применение на сайте и в полиграфии. 

Пожелания по лого: https://docs.google.com/document/d/1HLn4dg2APfdL0UN1A0t7uqHLITZI5kMkBh85nv4wiJ0/edit?usp=sharing

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5 лет назад
Proelt
Михаил 
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alexius90e
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6 лет назад
$19
3 дня
Задание выполнено в срок. Все коммуникации по делу - обсудили идеи, доработали концепты и получили результат. Спасибо за сотрудничество и креатив.
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alexius90e
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