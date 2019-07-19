Логотип САНДИСС

Елена, благодарю вас за качественно выполненную работу! Разместили заказ на разработку логотипа. После заполнения брифа честно говоря не поверил, что будет достаточно этой информации. Но! буквально через пару дней получил аж 6!!! проектов лого. Причем выбрать среди них один смогли только после долгих споров, т.к. как минимум 4 лого очень хорошо отражали деятельность нашей компании! Однозначно рекомендую Елену (как минимум для разработки лого) за оперативность, высокое качество и профессионализм. Остались только положительные эмоции. Еще раз спасибо!