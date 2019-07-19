Логотип САНДИСС

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Завершен22 заявки263 просмотра

Здравствуйте. Наша компания САНДИСС (в английском варианте мы используем SANDISS Packaging) занимается оказанием услуг по упаковке/переупаковке (копакинг). Сайт и лого делали более 8 лет назад. Считаем что он "морально устарел". Хотелось бы обновить ЛОГОТИП.

6 лет назад
SANDISS
Андрей 
53 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$30
4 дня
Елена, благодарю вас за качественно выполненную работу! Разместили заказ на разработку логотипа. После заполнения брифа честно говоря не поверил, что будет достаточно этой информации. Но! буквально через пару дней получил аж 6!!! проектов лого. Причем выбрать среди них один смогли только после долгих споров, т.к. как минимум 4 лого очень хорошо отражали деятельность нашей компании! Однозначно рекомендую Елену (как минимум для разработки лого) за оперативность, высокое качество и профессионализм. Остались только положительные эмоции. Еще раз спасибо!
Благодарю за заказ! С Андреем насколько приятно работать, настолько и общаться! Всегда на связи, очень развернутое тз, минимум правок, всё чётко, понятно, мгновенная оплата! Очень довольна процессом и результатом! рекомендую!

Заявки фрилансеров

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад

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