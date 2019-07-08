Лого для фрилансера

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт9 заявок137 просмотров

Добрый день.

Требуется создать лого для фрилансера (программиста).

Качество лого должен быть очень высокий (цвета на ваше усмотрения, желательно на синий или зеленый).

Примеры:

1. https://www.google.com/search?q=drupal&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=U3WqFdnjYYBAAM%253A%252Cx41wSmkHUtqNGM%252C%252Fm%252F01641s&vet=1&usg=AI4_-kTRQWYyGeh-09E7XVVD3egD6Qfb7Q&sa=X&ved=2ahUKEwi_rpOdjqbjAhVL0aYKHfYaBDEQ_B0wCnoECAoQAw#imgrc=U3WqFdnjYYBAAM:&vet=1

2. https://www.google.com/search?q=logo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjetoDsjqbjAhUuwqYKHSJuBp0Q_AUIECgB&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=03X-lT556r_4JM:

Более подробно в ЛС

Drupal
6 лет назад
Vardan777
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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