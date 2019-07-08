Компания производит и продает электротехническую продукцию. Основной продукт трансформаторы и КТП. Необходимо создать логотип. Применение на сайте и в полиграфии. Пожелания по лого: https://docs.google.com/document/d/1HLn4dg2APfdL0UN1A0t7uqHLITZI5kMkBh85nv4wiJ0/edit?usp=sharing Пожалуйста, указывайте цену. Безопасная сделка
Лого для фрилансера
Добрый день.
Требуется создать лого для фрилансера (программиста).
Качество лого должен быть очень высокий (цвета на ваше усмотрения, желательно на синий или зеленый).
Примеры:
1. https://www.google.com/search?q=drupal&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=U3WqFdnjYYBAAM%253A%252Cx41wSmkHUtqNGM%252C%252Fm%252F01641s&vet=1&usg=AI4_-kTRQWYyGeh-09E7XVVD3egD6Qfb7Q&sa=X&ved=2ahUKEwi_rpOdjqbjAhVL0aYKHfYaBDEQ_B0wCnoECAoQAw#imgrc=U3WqFdnjYYBAAM:&vet=1
2. https://www.google.com/search?q=logo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjetoDsjqbjAhUuwqYKHSJuBp0Q_AUIECgB&biw=1536&bih=754&dpr=1.25#imgrc=03X-lT556r_4JM:
Более подробно в ЛС
Заявки фрилансеров
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