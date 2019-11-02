Добрый день, фрилансеры. Есть сверстанный лендинг на Bootstrap 4. Осталось доверстать один адаптивный блок (скрин предложил) При клике на + должны открываться всплывающее окно (стандартно надо использовать tooltip bootstrap). Также требуется создать ...
- $2HTML-верстка10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $32
Добрый вечер всем. Требуется доверстать лендинг на Bootstrap (есть .psd, шрифты, иконки + сам архив с кодом). Требования к разметке https://docs.google.com/document/d/1qbCaqy8v9UCF3cg5qtYEKmxH5FG_HkiA7hHglKl0GMk/edit?usp=sharing Информация по блокам: Заглавное изображение с информацией ...Закрытнет даты
- $1
Добрый день. Есть готовая верстка на Bootstrap 4 - https://ararat707.000webhostapp.com/ Осталось момент с слайдерами надо для картинок прописать object-fit и object-position чтобы картинки были по центру, у меня не получается. ...Завершен5 лет назад
- $5
Добрый день. 1) Необходимо вытащить лендинг https://eda.yandex/rabota/courier/mobile/ 2) Вытащить все формы и объеденить все в один файл 3) Убрать блок "найдите свой город" 4) Прицепить форму заявок - архив в ...Закрытнет даты
- $1
Добрый день. Требуется создать фон для ютуб канала (тематика - программирования, конкретнее front-end разработка). Понравился - https://www.youtube.com/channel/UCD3KVjbb7aq2OiOffuungzw Можете делать то же самое только в моем цветовом гамме - https://www.youtube.com/channel/UCyhmx081qfqo4IxYbiraDbw (мой канал, цветовая гамма, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Требуется оптимизировать сайт - http://bingocard.site/ Показатели на Google Page Speed Моб - 17 ПК - 65 Надо чтобы сайт быстро грузился на всех браузерах (сайт ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Добрый день. Задача: Есть готовый скрипт сайта. Сайт работает на laravel. Также есть видео-инструкция как залить на хостинг, как настроить админку и так далее. Требуется: 1. Понять, рабочий ли ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Задача: требуется создать веб-сайт примерно как https://nvuti.one/, сайт должен быть под ключ, чтобы я залил на хостинг и все. Я знаю, что в интернете есть много скриптов, для меня нет разницы, ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1
Добрый день. Для ютуб канала требуется создать фон из картинки (картинку прекрепил). Ютуб канал по тематике читов ксго, надо просто красивый фон, чтобы на телефоне, планшет, ПК ..... смотрелось хорошо. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $1
Добрый день. Есть сверстанный одностраничник и макет, надо на всех картинках, кроме заливок, добавить аттрибут srcset. Одностраничник сверстал сам, но не знаю данный тег, надо помощь. Проект СРОЧНЫЙ, отпишите, начнем.HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Добрый день, дорогие фрилансеры. Ищу человека, который понимает в майнинге криптовалют и понимает как устроены майнеры. Требуется создать (или скопировать) майнер (программа для ПК), который будет майнит криптовалюты (bitcoin, ethereum или другая криптовалюта) ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $16
Добрый день, фрилансеры. Требуется хороший специалист в областе веб-дизайна. Надо создать .psd дизайн из картинки (картинка прикрепил), а также есть ТЗ (скину отдельно). Буду рассматривать только спецов с хорошими отзывами и опытом. Жду ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $4
Добрый день, фрилансеры. Требуется копировать меню с данного сайта - https://bgfinest.com/ , либо если можете написать с нуля, но тогда надо 1в1 как на сайте. После копирования надо меню подключить к лендингу. Все ...Завершен6 лет назад
- $10
Добрый день, дорогие фрилансеры. Требуется разработать план для заработки на файлобменниках. Пожалуйста, откликнитесь только те, кто знает что такое файлобменник и как на этом можно зарабатывать. Есть деньги для вложения, использую файлобменники file-seven и ska4ay. ...Финансовые услуги3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Добрый день. Требуется опытный верстальшик, который не подведет (должен быть свободным на 100 процентов). Проект должны выполнить до 23:00 часов по МСК. Задания: Надо верстать одну страницу (есть макет ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
Добрый день. Требуется написать скрипт по отправки по email (можете через phpmailer). Надо делать максимум за 30 мин. $1 + с меня длинный отзыв о вас. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $7
Добрый день. Есть срочный проект, надо поправит слайдер, кнопки, отступы и т.д Верстка уже сделано на 70-75 % Вот макет - https://www.figma.com/file/NCGdqUnyB4dzlCTNbEPjmc/kangaroo-pizza?node-id=1%3A4 Вот список для правок - ТЗ для ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
Добрый вечер. Надо доработать страницу (написан на Bootstrap 4). Надо поправить блоки, слайдер, меню и т.д Проект очень срочный, буду выбирать только опытных. Более подробно в Л.С. СпасибоHTML-верстка13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $7
Добрый день. Надо сделать правки по верстке (написать табы, поправить отступы и т.д) Проект срочный (надо сдать сегодня вечером). Сам макет - https://www.figma.com/file/QKw6GnfmYdUppwVbwkYNgo/Dating-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF?node-id=0%3A1 Сайт написан на Bootstrap 4. ...Завершен6 лет назад
- $5
Добрый вечер, коллеги. Надо верстать модал окно и подключить к лендингу. https://www.figma.com/file/QKw6GnfmYdUppwVbwkYNgo/Dating---%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF Можете использовать jQuery плагины для галерии (fotorama, owlcarousel .....) Проект СРОЧНЫЙ надо сдать максимум быстро (на проект даю 15 часов). СпасибоЗавершен6 лет назад