Vardan777

Варданян Вардан Vardan777

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка 1-ого блока для лендинга

    $2

    Добрый день, фрилансеры. Есть сверстанный лендинг на Bootstrap 4. Осталось доверстать один адаптивный блок (скрин предложил) При клике на + должны открываться всплывающее окно (стандартно надо использовать tooltip bootstrap). Также требуется создать ...

    Bootstrap
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доверстать лендинг на Bootstrap 4

    $32

    Добрый вечер всем. Требуется доверстать лендинг на Bootstrap (есть .psd, шрифты, иконки + сам архив с кодом). Требования к разметке https://docs.google.com/document/d/1qbCaqy8v9UCF3cg5qtYEKmxH5FG_HkiA7hHglKl0GMk/edit?usp=sharing Информация по блокам: Заглавное изображение с информацией ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Помощь с атрибутами object-fit и object-position

    $1

    Добрый день. Есть готовая верстка на Bootstrap 4 - https://ararat707.000webhostapp.com/ Осталось момент с слайдерами надо для картинок прописать object-fit и object-position чтобы картинки были по центру, у меня не получается. ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скопировать лендинг + мелкие доработки

    $5

    Добрый день. 1) Необходимо вытащить лендинг https://eda.yandex/rabota/courier/mobile/   2) Вытащить все формы и объеденить все в один файл  3) Убрать блок "найдите свой город" 4) Прицепить форму заявок - архив в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Создание фона для ютуб канала

    $1

    Добрый день. Требуется создать фон для ютуб канала (тематика - программирования, конкретнее front-end разработка). Понравился - https://www.youtube.com/channel/UCD3KVjbb7aq2OiOffuungzw Можете делать то же самое только в моем цветовом гамме - https://www.youtube.com/channel/UCyhmx081qfqo4IxYbiraDbw (мой канал, цветовая гамма, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Настроить сайт и выложить на хостинг

    $20

    Добрый день. Задача: Есть готовый скрипт сайта. Сайт работает на laravel. Также есть видео-инструкция как залить на хостинг, как настроить админку и так далее. Требуется: 1. Понять, рабочий ли ...

    Laravel
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать сайт (примерно как nvuti)

    Добрый день. Задача: требуется создать веб-сайт примерно как https://nvuti.one/, сайт должен быть под ключ, чтобы я залил на хостинг и все. Я знаю, что в интернете есть много скриптов, для меня нет разницы, ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать фон из картинки

    $1

    Добрый день. Для ютуб канала требуется создать фон из картинки (картинку прекрепил). Ютуб канал по тематике читов ксго, надо просто красивый фон, чтобы на телефоне, планшет, ПК ..... смотрелось хорошо. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Помошь в атрибуте srcset

    $1

    Добрый день. Есть сверстанный одностраничник и макет, надо на всех картинках, кроме заливок, добавить аттрибут srcset. Одностраничник сверстал сам, но не знаю данный тег, надо помощь. Проект СРОЧНЫЙ, отпишите, начнем.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Человек, понимающий в майнинге

    $50

    Добрый день, дорогие фрилансеры. Ищу человека, который понимает в майнинге криптовалют и понимает как устроены майнеры. Требуется создать (или скопировать) майнер (программа для ПК), который будет майнит криптовалюты (bitcoin, ethereum или другая криптовалюта) ...

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать дизайн из схемы

    $16

    Добрый день, фрилансеры. Требуется хороший специалист в областе веб-дизайна. Надо создать .psd дизайн из картинки (картинка прикрепил), а также есть ТЗ (скину отдельно). Буду рассматривать только спецов с хорошими отзывами и опытом. Жду ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копировать меню с сайта и подключить к лендингу

    $4

    Добрый день, фрилансеры. Требуется копировать меню с данного сайта - https://bgfinest.com/ , либо если можете написать с нуля, но тогда надо 1в1 как на сайте. После копирования надо меню подключить к лендингу. Все ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка бизнес-плана для заработка

    $10

    Добрый день, дорогие фрилансеры. Требуется разработать план для заработки на файлобменниках. Пожалуйста, откликнитесь только те, кто знает что такое файлобменник и как на этом можно зарабатывать. Есть деньги для вложения, использую файлобменники file-seven и ska4ay. ...

    Финансовые услуги3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка веб страницы (СРОЧНО)

    $15

    Добрый день. Требуется опытный верстальшик, который не подведет (должен быть свободным на 100 процентов). Проект должны выполнить до 23:00 часов по МСК. Задания: Надо верстать одну страницу (есть макет ...

    BootstrapCSS
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отправка по email

    $1

    Добрый день. Требуется написать скрипт по отправки по email (можете через phpmailer). Надо делать максимум за 30 мин. $1 + с меня длинный отзыв о вас. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки по верстке сайта

    $7

    Добрый день. Есть срочный проект, надо поправит слайдер, кнопки, отступы и т.д Верстка уже сделано на 70-75 % Вот макет - https://www.figma.com/file/NCGdqUnyB4dzlCTNbEPjmc/kangaroo-pizza?node-id=1%3A4 Вот список для правок - ТЗ для ...

    jQueryNode.js
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки по вёрстке (СРОЧНО)

    $5

    Добрый вечер. Надо доработать страницу (написан на Bootstrap 4). Надо поправить блоки, слайдер, меню и т.д Проект очень срочный, буду выбирать только опытных. Более подробно в Л.С. Спасибо

    Bootstrap
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки по верстке (Landing Page)

    $7

    Добрый день. Надо сделать правки по верстке (написать табы, поправить отступы и т.д) Проект срочный (надо сдать сегодня вечером). Сам макет - https://www.figma.com/file/QKw6GnfmYdUppwVbwkYNgo/Dating-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF?node-id=0%3A1 Сайт написан на Bootstrap 4. ...

    BootstrapNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка модал окна

    $5

    Добрый вечер, коллеги. Надо верстать модал окно и подключить к лендингу. https://www.figma.com/file/QKw6GnfmYdUppwVbwkYNgo/Dating---%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF Можете использовать jQuery плагины для галерии (fotorama, owlcarousel .....) Проект СРОЧНЫЙ надо сдать максимум быстро (на проект даю 15 часов). Спасибо

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$195
2 балла
5 лет назад
Доверстать лендинг на Bootstrap 4
Bootstrap
Если вы будете работать с данным человеком, то имейте ввиду, что вас могут кинуть. Работа была выполнена в срок, но не была оплачена (35$). Арарат работает в качестве посредника: изначально заказ был выставлен совершенно другим человеком на бирже freelancehunt. (https://freelancehunt.com/project/verstka-lendinga/632470.html) В качестве исполнителя был выбран Арарат и в качестве оплаты за работу был выбран режим безопасного платежа. Далее на Weblancer была размещена абсолютно такая же заявка, но в качестве заказчика выступал Арарат, а я в свою очередь стал исполнителем без безопасного платежа. Некоторая часть переписки велась напрямую на сайте, далее мы решили списываться в Телеграм, что было моей ошибкой, т.к. после завершения работы Арарат удалил свои сообщения и более не выходил со мной на связь. (Факт удаления переписки: https://sun9-14.userapi.com/c857324/v857324572/f74a2/fU74xE_yXTE.jpg) Подождав несколько дней и пробив в интернете его аккаунт, я на удивление не нашел ни единого отрицательного отзыва, что меня смутило, а также нашел в его профиле на freelancehunt тот самый заказ, который был отмечен как выполненный и успешно закрытый в тот же день, когда Арарат перестал выходить на связь. (https://sun9-45.userapi.com/c855236/v855236572/20238d/Ekbr3-ZC0Os.jpg) Я связался с первоначальным заказчиком с целью выяснить, действительно ли заказ был оплачен и закрыт, на что я получил положительный ответ. Скриншоты переписки с первоначальным заказчиком: https://sun9-34.userapi.com/c206520/v206520717/81a82/70QWvd8KrEE.jpg https://sun9-23.userapi.com/c206520/v206520717/81a95/3poMkEt3rLk.jpg https://sun9-69.userapi.com/c206520/v206520717/81a9f/NLlrHRDMx1E.jpg https://sun9-39.userapi.com/c206520/v206520717/81aa9/_V7N7AcMAnI.jpg https://sun9-53.userapi.com/c206520/v206520717/81ab3/IW0ofgdR__8.jpg Ссылка на первоначальный заказ на freelancehunt - https://sun9-21.userapi.com/c857720/v857720717/190fb6/e18PZNBgbf8.jpg Факт подтверждения оплаты на freelancehunt от первоначального заказчика - https://sun9-11.userapi.com/c857720/v857720717/190fad/Lnw_MqwkWw0.jpg Скриншот первоначальный заявки с зафиксированной начальной ценой и сроками на Weblancer - https://sun9-48.userapi.com/c857720/v857720979/18d0aa/i9FVNIqpcIU.jpg Я ждал несколько недель в надежде, что Арарат все-таки одумается и ответит мне, где же все-таки находятся мои обещанные 2500р. В результате проделанной работы было потрачено достаточно сил и времени, оплаты от данного человека так и не поступило. Крайне не рекомендую с ним сотрудничать - можете стать жертвой мошенничества! Ссылки на скриншоты переписки на weblancer: https://sun9-58.userapi.com/RrZtV46tnkaVbg_Losex4jya1IICpdZgSygYgQ/Tecwl7M2qqc.jpg https://sun9-11.userapi.com/Prd49mnS2TbdobEvOOfnpTOb1qJ9y2GM0Kh56A/hdjhqxasdTw.jpg https://sun9-11.userapi.com/80AV6PMbNUPo1ojL2OGGwRrXQWK8cWnuK4H6pA/_T3cCyHs5JI.jpg https://sun9-33.userapi.com/iZywVzFyrCBxejphkgEhrktiKAGqsgGwwzmPtw/x5M-DuXRrq0.jpg https://sun9-59.userapi.com/cprAoSUTnv4Zo9ngMrrTxm9idlk51yXw9qxXJA/R5svxVF4cCs.jpg https://sun9-54.userapi.com/SV8huTxRf6ZPrRk3LxH1xKkq2c0Eo0YmbKV8lA/t1Hc2TgIW04.jpg
Mills
39 лет
6 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Помощь с атрибутами object-fit и object-position
Bootstrap
Отличный заказчик! Задача поставлена чётко, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую всем к сотрудничеству!
Спасибо Михаилу, работа выполнена в задекларированные сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Nami_Luna
Юлия 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Создание фона для ютуб канала
Очень приятный человек, одно удовольствие работать с ним. Рекомендую!
Хороший дизайнер, все четко сделано по ТЗ. Спасибо за сотрудничество, если будут проекты, сразу к ниму.
Ответный отзыв
feleniCS
Марсель 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Настроить сайт и выложить на хостинг
Laravel
Четкая постановка задачи, хорошая коммуникация и просто хороший и веселый человек) Однозначно рекомендую!!
Хочу поблагодарить за хорошую работу. Программист знает свое дела и хороший сотрудник (поняли друг друга с 2 слов). Всем рекомендую как хорошего программиста и человека.
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MrAndich
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Создать фон из картинки
Продуктивная совместная работа без прецедентов,всегда отвечает, адекватен
Идеальная комуникация. Идеальная работа. Будем точно работать еще. Спасибо. Денис.
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