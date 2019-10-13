HTML5 / CSS3 / Bootstrap4 / Gulp / Sass / Vue / JQuery / JavaScript ---|--- php / Laravel / Yii ---|--- Wordpress / OpenCart / Modx
Разрабатываю сайты с нуля.
Работаю как с фреймворками, так и с CMS/CMF
Верстаю как с использованием bootstrap, так и на чистом CSS.
Вытаскиваю сайты в зеленую зону по скорости.
Делаю технический аудит сайтов.
Можете быть уверены, если я взялся за вашу работу, то она будет сделана в срок.
📞922 135 01 24 Viber/WhatsApp
✉Telegram: @hard_web
Skype: proffifit
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Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
6 лет назад
1С
Быстрое, четкое исполнение. Оперативно на связи, есть предложения по доработкам и предложения как лучше сделать. Очень доволен.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. На связи, четко поставленные задачи, своевременная оплата, приятно работать)
$4
2 балла
6 лет назад
Не советую работать с данным фрилансером, так как человек неответственный и не выполнит проект в срок. Требовался просто скопировать меню с сайта, а данный уважаемый, криво и не точно (на ура можно сказал) здал проект. Зря время тратил :(
Ответный отзыв
Работая с данным человеком, вы можете не только потратить свое время впустую, но и заработать "геморой". Заказчик умолчал, что ему нужен pixel-perfect и решил не оплачивать работу а написать положительный отзыв, при готовности работы на 99%. Спасибо конечно, только я за отзывы не работаю.
$8
10 баллов
6 лет назад
Задание выполнено в срок и качество хорошее. Все задачи выполнены так, как я просил. Спасибо.
Ответный отзыв
Задачи ставятся внятно, мгновенная оплата. Приятно работать
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2 отзыва(-1)
$4/час
от $4от 1 часа
нет рейтинга