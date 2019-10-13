Работая с данным человеком, вы можете не только потратить свое время впустую, но и заработать "геморой". Заказчик умолчал, что ему нужен pixel-perfect и решил не оплачивать работу а написать положительный отзыв, при готовности работы на 99%. Спасибо конечно, только я за отзывы не работаю.