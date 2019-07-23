Логотип-аватар для [-_-] бота криптовалют

# 1 — $ 19

Необходимо разработать лого-аватарку для робота.

Данный бот аналог ботов в телеграме, только не в телеграме :)

Показывает курс криптовалют, капитализацию, присылает уведомления когда цена уходит выше\ниже и т.п.

Надпись: CryptoBot (символ "B" можно как биткоин оформить)

Варианты лого: знак + текст или знак в тексте

Аватарка должна быть квадратной, подойдет 400х400рх

Лого обязательно в векторе+исходник на будущее.

Хорошие примеры, которые понравились:

https://pbs.twimg.com/profile_images/880122845300498433/9NZZPgsd_400x400.jpg

https://dl.dropbox.com/s/9n5csvtsvpj5qmi/shot_190709_160904.png

https://dl.dropbox.com/s/rnpzvdjcgoiqhvc/shot_190709_161000.png

// это (не призыв к действию) не значит что нужно копировать 1 в 1