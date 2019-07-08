Здравствуйте. Наша компания САНДИСС (в английском варианте мы используем SANDISS Packaging) занимается оказанием услуг по упаковке/переупаковке (копакинг). Сайт и лого делали более 8 лет назад. Считаем что он "морально устарел". Хотелось бы обновить ЛОГОТИП.