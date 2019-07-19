Разработка логотипа

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Завершен15 заявок176 просмотров

Здравствуйте

Требуется разработать логотип 

Приблизительный макет есть

Нужно будет учесть архетип компании

6 лет назад
vavalll
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Eullen
Полина 
34 года
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад
$60
3 дня
Escrow
Очень хороший исполнитель Всё сделала в срок и очень качественно Рекомендую!
Константин, большое спасибо за интересный проект. Сотрудничеством осталась довольна, хорошо поставлена задача, оплата моментальная. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Eullen
Полина 
34 года
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад

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