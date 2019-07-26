Адрес сайта trippass.ru Суть проекта - сервис поиска расписаний транспорта между городами. Сервис позволит искать рейсы, узнать погоду в точках отправления/прибытия. Построить маршрут следования и отследить движение транспорта на маршруте. ...
Логотип
Нужен логотип проекта.
Ссылка на проект twoe. io
Хотелось бы нечто https://yandex.by/images/search?from=tabbar&text=CBOE
Старый либо новый логотип чигагской биржи в том же исполнении.
Оставляйте предложения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен логотип для блога про подготовку к экзаменам и тестам. Стиль - минимализм, современный и легко применяемый для аватарок, на футболку или значок.Завершен6 лет назад
Требуется перерисовать логотип, увеличив до ширины 2000 px. Шрифт текста использовался Candara. Возможны улучшения. Результат в psd. Оплата 300 WMR.Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать логотип для сайта размером 300 х 60 пикселейЛоготипы и Знаки39 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Требуется разработать логотип Приблизительный макет есть Нужно будет учесть архетип компанииЗавершен6 лет назад
- $15
Нужно нарисовать логотип к многопрофильной компании. Услуги Грузчиков и КлинингаЛоготипы и Знаки34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Мы хотим поменять логотип нашей компании. Мы продаем мебель, всю мебель от А до Я. Ссылка на наш инстаграм https://www.instagram.com/azbukadoma.kg В связи с этим объявляем конкурс! Нам нужен логотип в котором обязательно ...Завершен6 лет назад
Нужно перерисовать растровое изображения-значок (PNG) в векторное (AI). Если необходимо, можно немного изменить детализацию, для придания более приятного вида. Исходное фото в приложении. Векторный (готовый) значок должен ...Завершен6 лет назад
Для школы организаторов свадеб нужно нарисовать логотипЛоготипы и Знаки45 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать логотип нашей веб студии и шапку, минималистично. Цена договорная.Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт6 лет назад