Логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок273 просмотра

Нужен логотип проекта.

Ссылка на проект twoe. io

Хотелось бы нечто https://yandex.by/images/search?from=tabbar&text=CBOE

Старый либо новый логотип чигагской биржи в том же исполнении.

Оставляйте предложения. 

6 лет назад
Andre1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$30
4 дня
Все реализовано как и было обсуждено. Доволен работой, рекомендую!
Спасибо за заказ! Было приятно работать, все супер! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад