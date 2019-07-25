Логотип для блога

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Завершен37 заявок375 просмотров

Нужен логотип для блога про подготовку к экзаменам и тестам. Стиль - минимализм, современный и легко применяемый для аватарок, на футболку или значок.

6 лет назад
OlegKirsanov
Олег 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

webkabanov
35 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад
$40
3 дня
Логотип и элементы фирменного стиля были выполнены быстро и точно по заданию. Советую Сергея для любой работы в сфере графического дизайна.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, к сотрудничеству рекомендую

Заявки фрилансеров

webkabanov
35 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад