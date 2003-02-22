webkabanov

Сергей Кабанов webkabanov

 
34 годаУкраина/Донецк
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Только уникальный webдизайн.

Обо мне:

  • Профессиональное проектирование и дизайн.
  • Грамотное UI/UX и внимание к деталям.
  • Я разрабатываю качественный дизайн по очень доступной цене.

﻿

Веб-дизайн - фирменный стиль + пост-поддержка проектов

Работаю на результат, до принятия результата работы:

- Дизайн сайтов

- Посадочная страница

- Разработка логотипа

- Разработка баннеров

- Фирменный стиль

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
Показать все
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
antonzh
Антон 
50 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
3 года назад
Логотип для строительной компании
Спасибо за работу, все отлично.
Сотрудничеством остался доволен, по проекту и оплате вопросов нет, всё на должном уровне, рекомендую
Ответный отзыв
iamevgeniy
Евгений 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
3 года назад
Новогодний шарик на сайт
Сергей сделал классно работу, за что ему спасибо.
Заказчик с Большой буквы! 🚀 Полетели дальше!
Ответный отзыв
guest_14949491165191
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
4 года назад
Создать 4 однотипных страницы для сайта на WordPress
Сергей, все сделал качественно и креативно. Все пожелания учел. Советую как отличного исполнителя!
Спасибо за отличный проект заказчику, надеюсь будем сотрудничать дальше
Ответный отзыв
_misha_
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$130
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
Работаем второй раз, все сделано профессионально и в срок
Очень приятный заказчик, знает что ему нужно, быстро оплачивает, буду рад дальнейшему сотрудничеству
Ответный отзыв
_misha_
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$160
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
C Сергеем было комфортно работать. Все было сделано профессионально, качественно и с соблюдением сроков. Рекомендую
Михаил отличный заказчик, точно знает чего хочет, хорошо ставит задачу, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
28 отзывов
$5/час
от $15от 3 часов
#202
Логотипы и Знаки
12 отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
#142
Баннеры
4 отзыва
$5/час
от $15от 3 часов
#165
Иконки и Пиксель-арт
3 отзыва
$5/час
от $15от 3 часов
#73