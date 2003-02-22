Сергей Кабанов webkabanovwebkabanov
34 годаУкраина/Донецк
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Только уникальный webдизайн.
Обо мне:
- Профессиональное проектирование и дизайн.
- Грамотное UI/UX и внимание к деталям.
- Я разрабатываю качественный дизайн по очень доступной цене.
Веб-дизайн - фирменный стиль + пост-поддержка проектов
Работаю на результат, до принятия результата работы:
- Дизайн сайтов
- Посадочная страница
- Разработка логотипа
- Разработка баннеров
- Фирменный стиль
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
Портфолио
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- Производство ПЭТ продукции - MasterPlast338 просмотров
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- Металл Инвест - Разработка сайта металлопроката319 просмотров
- Wellness - Игра на снижение веса275 просмотров
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- RusMediaGroup - Логотип для рекламного агенства193 просмотра
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- Книга рецептов Landing Page241 просмотр
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
3 года назад
Спасибо за работу, все отлично.
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался доволен, по проекту и оплате вопросов нет, всё на должном уровне, рекомендую
$10
10 баллов
3 года назад
Сергей сделал классно работу, за что ему спасибо.
Ответный отзыв
Заказчик с Большой буквы! 🚀 Полетели дальше!
$60
10 баллов
4 года назад
Сергей, все сделал качественно и креативно. Все пожелания учел. Советую как отличного исполнителя!
Ответный отзыв
Спасибо за отличный проект заказчику, надеюсь будем сотрудничать дальше
$130
10 баллов
4 года назад
Работаем второй раз, все сделано профессионально и в срок
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик, знает что ему нужно, быстро оплачивает, буду рад дальнейшему сотрудничеству
$160
10 баллов
4 года назад
C Сергеем было комфортно работать. Все было сделано профессионально, качественно и с соблюдением сроков. Рекомендую
Ответный отзыв
Михаил отличный заказчик, точно знает чего хочет, хорошо ставит задачу, всегда на связи. Рекомендую!
Дизайн сайтов
28 отзывов
$5/час
от $15от 3 часов
#202
Логотипы и Знаки
12 отзывов
$5/час
от $15от 1 дня
#142
Баннеры
4 отзыва
$5/час
от $15от 3 часов
#165
Иконки и Пиксель-арт
3 отзыва
$5/час
от $15от 3 часов
#73