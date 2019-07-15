Нужен логотип и проработанная цветовая палитра для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт6 заявок429 просмотров
#1$10

Адрес сайта trippass.ru

Суть проекта - сервис поиска расписаний транспорта между городами.

Сервис позволит искать рейсы, узнать погоду в точках отправления/прибытия.

Построить маршрут следования и отследить движение транспорта на маршруте.

Что требуется:

1 логотип в нескольких вариациях. 

- Квадратный.

- прямоугольный горизонтальный.

- прямоугольный вертикальный.

- icon для вкладки браузера.

Пользователю из логотипа косвенно должно быть ясно:

а) о чем сайт

или

б) адрес сайта.

2. Цветовая палитра для сайта. определенная логотипом или имеющая обоснование логичное для подобного сайта.

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Победитель должен предоставить исходники в рабочих вариантах и права на использование лого и его вариаций в коммерческих целях.

6 лет назад
-Spectator-
Александр 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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