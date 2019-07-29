Лого для брендирования одного района на Севере

Необходимо сделать лого Тазовского района

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD

чтобы в дальнейшем на его основе можно было начать работу по брендированию района для развития туризма.

В настоящее время нужно лого + девиз.