Лого для брендирования одного района на Севере

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Завершен13 заявок339 просмотров

Необходимо сделать лого Тазовского района

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD

чтобы в дальнейшем на его основе можно было начать работу по брендированию района для развития туризма.

В настоящее время нужно лого + девиз.

6 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Mich_D
Михаил 
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ElenaMedvedeva
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Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад