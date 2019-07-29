Необходимо разработать логотип бара "Завод". Цветной вариант не предлагать. Подробное ТЗ скину на почту.
Лого для брендирования одного района на Севере
Необходимо сделать лого Тазовского района
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
чтобы в дальнейшем на его основе можно было начать работу по брендированию района для развития туризма.
В настоящее время нужно лого + девиз.
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