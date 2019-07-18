Логотип бара "Завод"

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Завершен11 заявок362 просмотра

Необходимо разработать логотип бара "Завод". Цветной вариант не предлагать. Подробное ТЗ скину на почту.

 

6 лет назад
Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Julia2018
Юлия 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$50
1 день
Выполнила работу качественно и раньше срока. Рекомендую!
Спасибо за заказ. Буду рада сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Julia2018
Юлия 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад