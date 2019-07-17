Лого для компании Сквер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки265 просмотров

Нужно создать концептуальный лого очень быстро

6 лет назад
Sanyaboy
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexick
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Рекомендую всем его! Хороший исполнитель, что касается логотипа
Удобно работать!

Заявки фрилансеров

alexick
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад