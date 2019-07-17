Заказчик всегда прав!
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Работаю над логотипами, баннерами. Занимаюсь созданием лого и баннеров два года. Делаю сразу несколько вариантов логотипа и уважительно отношусь к иному мнению. Также могу работать как по безопасной оплате, так и без неё. Работаю без предоплаты. Люблю всех!
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Данные
Viber: +380 50 880 27 91 (общаюсь только через чат)
Mail: [email protected]
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Портфолио
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