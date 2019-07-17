alexick

Александр Павловский alexick

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Делаю дизайн =)

Заказчик всегда прав!

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Работаю над логотипами, баннерами. Занимаюсь созданием лого и баннеров два года. Делаю сразу несколько вариантов логотипа и уважительно отношусь к иному мнению. Также могу работать как по безопасной оплате, так и без неё. Работаю без предоплаты. Люблю всех!

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Данные

Viber: +380 50 880 27 91 (общаюсь только через чат)

Mail: [email protected]

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Портфолио

Отзывы заказчиков

Koval41
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
9 баллов
6 лет назад
Логотип
Великолепная работа, господа. Сделал круть.
Удобно работать
Ответный отзыв
Barbalat
58 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Проект Барбалат
БлагоДарю. Срезонировало. Рекомендую. Очень оперативно
И дальше хочу работать с Ириной
Ответный отзыв
Sanyaboy
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
9 баллов
6 лет назад
Лого для компании Сквер
Рекомендую всем его! Хороший исполнитель, что касается логотипа
Удобно работать!
Ответный отзыв