Логотип для интернет-магазина

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Закрыт35 заявок999 просмотров

Необходимо разработать логотип для интернет-магазина homecrafter.ru

Логотипа должно быть два. Один для аватарки в группе ВК, второй для обложки. vk.com/homecrafter

6 лет назад
HomeCrafter_ru
Андрей 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров