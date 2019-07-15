Приветствую. Требуется логотип для сервисного центра по ремонту Apple-девайсов. Название iCareFix должно присутствовать, возможно яблоко с чем-то. Требуется уникальность и емкость, чтобы в дальнейшем хорошо смотрелось не только на сайте, но и ...
Нужен логотип для интернет магазина мобильных аксесуаров.
Сайт www.pick4like.com. Тот который сейчас на сайте не очень нравится. Нужно чтото по лучше!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать логотип рок-группы, должно быть написано название "Scarlet Alley Murder" на алом фоне ( файл прикрепил), также можно добавить что-нибудь от себя, если это будет в тему, главное, чтобы логотип был в детективном, нуарном ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужен логотип проекта. Ссылка на проект twoe. io Хотелось бы нечто https://yandex.by/images/search?from=tabbar&text=CBOE Старый либо новый логотип чигагской биржи в том же исполнении. Оставляйте предложения.Завершен6 лет назад
Адрес сайта trippass.ru Суть проекта - сервис поиска расписаний транспорта между городами. Сервис позволит искать рейсы, узнать погоду в точках отправления/прибытия. Построить маршрут следования и отследить движение транспорта на маршруте. ...Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен логотип для блога про подготовку к экзаменам и тестам. Стиль - минимализм, современный и легко применяемый для аватарок, на футболку или значок.Завершен6 лет назад
Требуется перерисовать логотип, увеличив до ширины 2000 px. Шрифт текста использовался Candara. Возможны улучшения. Результат в psd. Оплата 300 WMR.Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать логотип для сайта размером 300 х 60 пикселейЛоготипы и Знаки39 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Требуется разработать логотип Приблизительный макет есть Нужно будет учесть архетип компанииЗавершен6 лет назад
- $15
Нужно нарисовать логотип к многопрофильной компании. Услуги Грузчиков и КлинингаЛоготипы и Знаки34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Мы хотим поменять логотип нашей компании. Мы продаем мебель, всю мебель от А до Я. Ссылка на наш инстаграм https://www.instagram.com/azbukadoma.kg В связи с этим объявляем конкурс! Нам нужен логотип в котором обязательно ...Завершен6 лет назад