Необходимо разработать логотип для интернет-магазина homecrafter.ru Логотипа должно быть два. Один для аватарки в группе ВК, второй для обложки. vk.com/homecrafter
Логотип
Необходимо создать логотип для gps мониторинга.
Заявки фрилансеров
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