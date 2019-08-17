$10
Необходимо сделать email рассылку по нашей базе из 3.2к адресов.
Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
Закрыт
6 лет назад
Необходимо сделать email рассылку по нашей базе из 3.2к адресов.
Требуется исполнитель для создания логотипа для компании специализирующейся на оптовых продажах продуктов питания. Срок исполнения 2-3 рабочих дня. От исполнителя требуется предоставить 3-4 варианта логотипа, далее доработка согласованного варианта. Без предоплат.
Ищем ответственного исполнителя для создания сайта "под ключ" с каталогом на 8-10 позиций. От Вас: Разработка дизайна, вёрстка, наполнение страниц, адаптация под разные браузеры и мобильную версию, размещение сайта на хостинге заказчика, создание ящиков корпоративных ...