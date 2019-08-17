Ищем ответственного исполнителя для создания сайта "под ключ" с каталогом на 8-10 позиций. От Вас: Разработка дизайна, вёрстка, наполнение страниц, адаптация под разные браузеры и мобильную версию, размещение сайта на хостинге заказчика, создание ящиков корпоративных ...