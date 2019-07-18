Сейчас прицениваемся только. 1 лендинг на шаблоне, 1 лендинг на конструкторе (на ваш выбор, только укажите название) и по сайтам аналогично (1 на шаблоне, другой на конструкторе) и еще нужен интернет-магазин на Шопифай. Укажите ...
Сайт "под ключ" для компании занимающейся продажей продуктов питания.
Ищем ответственного исполнителя для создания сайта "под ключ" с каталогом на 8-10 позиций. От Вас: Разработка дизайна, вёрстка, наполнение страниц, адаптация под разные браузеры и мобильную версию, размещение сайта на хостинге заказчика, создание ящиков корпоративных почт, подключение гугл.аналитики и яндекс.метрики. Сжатые сроки исполнения - 5-7 рабочих дней. Без предоплат.
Заявки фрилансеров
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