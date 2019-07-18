Сайт "под ключ" для компании занимающейся продажей продуктов питания.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт32 заявки311 просмотров

Ищем ответственного исполнителя для создания сайта "под ключ" с каталогом на 8-10 позиций. От Вас: Разработка дизайна, вёрстка, наполнение страниц, адаптация под разные браузеры и мобильную версию, размещение сайта на хостинге заказчика, создание ящиков корпоративных почт, подключение гугл.аналитики и яндекс.метрики.  Сжатые сроки исполнения - 5-7 рабочих дней. Без предоплат.

6 лет назад
Lunev17
Кирилл 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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